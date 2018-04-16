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تمريض جازان ينظم برنامج الجودة التمريضية وسلامة المرضى
http://almnatiq.net/?p=567711
جازان - أمل بهكلي

كشف مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة جازان الدكتور أحمد جعبور الحازمي بأن صحة جازان بصدد اعتماد مستشفى الامير محمد بن ناصر والملك فهد المركزي من المجلس المركزي لاعتماد المنشئات الصحية إضافة الى ثمانية عشر مراكز رعاية أولية خلال عام 2018,موضحاً بأن مستشفى صبيا العام وعدد (8) مراكز رعاية أولية تم اعتمادها الفترة الماضية خلال العام الحالي, وأضاف “الحازمي” بأنه سوف يتم العمل على اعتماد عدد (17) مستشفى  وعدداً من مراكز الرعاية الأولية العام المقبل 2019 ..جاء ذلك خلال افتتاحه للبرنامج التدريبي الذي نظمته ونفذته إدارة التمريض  بعنوان (الجودة التمريضية وسلامة المرضى ) بحضور مدير إدارة التمريض بصحة جازان أخصائي أول “بندر قحل” بمركز التدريب ,وذكر “الحازمي” بأن نسبة 80% من نجاح واجتياز المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية سببها الكوادر التمريضية , وهم الذين يعكسون تطبيق معايير الاعتماد بالمنشئات الصحية ,مثنياً على جهودهم المبذولة في هذا الجانب, مضيفاً بأنه تم اعتماد 112 ساعة تعليم طبي مستمر لبرامج الجودة خلال العام 2018 وتستهدف القيادات والكوادر الطبية بجميع فئاتها في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

من جهة أخرى أكد “بندر قحل” على أن إدارته تعمل حالياً على خطط واستراتيجيات تتعلق بتطبيق معايير الجودة التمريضية وقياس مؤشرات أداء الكوادر التمريضية بالمنشئات الصحية وأنه سيتم تفعيلها وتطبيقها بتلك المنشئات حتى تكون جاهزة للاعتماد في أي وقت دون انتظار، مضيفاً بأن معايير الجودة من الواجب تطبيقها وتوفرها في أي مكان له علاقة برعاية المريض بغض النظر عن أية برامج اعتماد، مبيناً بأن البرنامج التدريبي استهدف منسقي ومشرفي الجودة بمختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية والمراكز التخصصية بجازان واستمر لمدة يومين واشتمل على عدة مواضيع أهمها: مقدمة عن الجودة, دور منسق الجودة التمريضية وسلامة المرضى بالمنشئات الصحية ,تحسين جودة الأداء ,الأهداف الدولية لسلامة المرضى ,مؤشرات الأداء الرئيسية ,تقرير الحدث والأحداث الجسيمة وآلية التبليغ والتعامل معها ,تقييم الحالات ,التخطيط الاستراتيجي ,قرح الفراش ,آلية التحضير لبرامج الاعتماد, سقوط المرضى ,تقييم الكفاءة..وعلى هامش البرنامج تم تكريم أفضل منسق جودة خلال العام المنصرم. وتم تكريم فريق التقييم والدعم التمريضي على جهودهم المبذولة في تحضير وتقييم المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية لاعتماد المجلس المركزي للمنشئات الصحية.

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