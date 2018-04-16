وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة مملكة الدنمارك

الرياض - وليد الحمود

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتو فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء اليوم ، حفل سفارة مملكة الدنمارك لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة