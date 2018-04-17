“المالية” تدرس حظر دخول شركات المقاولات الكبيرة في المناقصات المخصصة للمنشآت الصغيرة

المناطق - متابعات

قال المهندس بندر القحطاني مستشار تحقيق الأهداف بمكتب وزير الشؤون البلدية والقروية، إن وزارة المالية تدرس آلية لحظر دخول شركات المقاولات الكبيرة في المناقصات المخصصة للمنشآت الصغيرة.

وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان “نظام تصنيف المقاولين الجديد” التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرًا حسبما أوردت صحيفة “عكاظ”، أن الغرض من هذه الآلية حماية المنشآت الصغيرة.

وأكد أن هذه المقترحات لا تزال محل بحث وتتضمن عدم السماح للشركات المصنفة بدرجة عليا بالتقدم للمشاريع المصنفة بدرجة أقل.

وأضاف القحطاني أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل حالياً على وضع نظام لتصنيف المكاتب الاستشارية، كما تتفاوض مع وزارة المالية لوضع نظام لتصنيف “الموردين”.