صورة عقد إيجار أرض مدته ألف سنة مقابل 2000 ريال في بريدة

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أثارت صورة عقد إيجار أرض طويل الأجل لمدة ألف سنة، مقابل 2000 ريال في بريدة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ” مغرد” صورة من عقد إيجار الأرض وعلق عليها قائلا ” عقد إيجار بضراس غرب بريدة، وتبلغ مدة العقد 1000 سنة، مقابل 2000 ريال .

وأوضح أن مدة العقد تبدأ من 1354هـ وتنتهي في 2354هـ، وتبلغ قيمة الإيجار ريالين فقط في السنة الواحدة. لافتا إلى أن العقد يطلق عليه اسم “صبْرة”.

وتبين من صورة العقد، أنه موثّق وموقّع عليه من قبل رئيس محاكم القصيم.

وأعرب ” مغردون” عن اندهاشهم من تسجيل عقد إيجار مدته ألف عام مقابل مبلغ زهيد جدا.

وقال ” مغرد” الصبرة والسقاية والخشرة صيغ قديمة لإيجار منفعة رحم الله أهلنا ومن رحل ممن عاش هذا الصيغ الحياتية الخاصة بالفلاحة” . وتابعت مغردة: “تكلموا بالمنطق مستحيل السعر”.

وأضاف ” مغرد” هذا العقد باطل لأن فيه ضرر واضح على المؤجر وللمحكمة فسخه أو تعويضه بسعر المثل إذا وافق المضرور( المؤجر) على ذلك.