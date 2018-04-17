الأربعاء .. السينما تُفتتح رسمياً بعروض خاصة في الرياض

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أعلنت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار، وهي شركة يملكها صندوق الاستثمارات العامة، افتتاح أول دار سينما في المملكة هذا الأسبوع، وذلك بالشراكة مع شركة «أي إم سي إنترتينمنت» بالمجمع السينمائي الحديث في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.

وستحتفي شركة الترفيه للتطوير والاستثمار «وأي إم سي إنترتينمنت» بهذه اللحظة التاريخية بحفلة خاصة غد (الأربعاء)، في حضور شخصيات محلية وعالمية بارزة، إضافة إلى جهات إعلامية.

وستشهد الحفلة عرضاً خاصاً لأحد أفلام هوليوود الشهيرة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، وسيكون هذا العرض هو الأول من سلسلة عروض سينمائية حصرية خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري بدعوات خاصة فقط. ومن المقرر أن يكون الافتتاح الرسمي للجمهور في شهر أيار (مايو)، مع طرح خدمة شراء التذاكر واختبار أوقات العرض من خلال نظام متطور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. ومن المزمع افتتاح ثلاث شاشات عرض إضافية في الربع الثالث من عام 2018 في مركز الملك عبدالله المالي، وذلك كخطوة تعكس بداية الشراكة، والتي من المتوقع أن تشهد افتتاح 40 مجمعاً سينمائياً تابعاً لشركة أي إم سي في مناطق المملكة المختلفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وسيعزز هذا الإنجاز من دعم الشراكة بين شركة الترفيه للتطوير والاستثمار وشركة أي إم سي إنترتينمنت، كأحد الأهداف الرئيسة ضمن المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تطوير قطاع الترفيه وتنميته في المملكة. وتعتزم شركة الترفيه استثمار 10 بلايين ريال سعودي في تطوير وإنشاء المشاريع الترفيهية في المملكة في حلول العام 2030.

يذكر أن الشركتين ستستضيفان سلسلة من عروض الأفلام بدعوات خاصة خلال نيسان، إذ إن الافتتاح الرسمي للجمهور سيكون خلال شهر أيار المقبل.