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البروفيسور عائض القحطاني رئيساً للجمعية الدولية لجراحة مناظير الأطفال في سياتل

البروفيسور عائض القحطاني رئيساً للجمعية الدولية لجراحة مناظير الأطفال في سياتل
http://almnatiq.net/?p=567728
المناطق - الرياض
انتخب البروفيسور عائض بن ربيعان القحطاني رئيساً للجمعية الدولية لجراحة المناظير للأطفال في سياتل.
‏وتعتبر الجمعية الدولية لجراحة المناظير للأطفال من أقدم وأكبر جمعية في العالم، ويعد البروفيسور عائض القحطاني أول عربي سعودي يرأس هذه الجمعية وهو إنجاز للمملكة العربية السعودية.

الجدير ذكره أن البروفيسور عائض القحطاني أستاذ واستشاري جراحة السمنة والمناظير، المشرف على كرسي السمنة جامعة الملك سعود.

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