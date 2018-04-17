أمير نجران في شرورة

المناطق - نجران

يدشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عددًا من المشاريع التنموية، ويؤسس لأخرى، في زيارة تفقدية لمحافظة شرورة، اليوم الثلاثاء، يستهلها بلقاء المشايخ والأعيان، والقادة العسكريين والمدنيين.

ويقضي سمو أمير المنطقة يوم عمل بمقر المحافظة، يستقبل فيه عموم المواطنين، ويرأس اجتماعات مع مديري القطاعات وأفرع الإدارات بشرورة، فيما تشهد الزيارة حفل تكريم لأبناء الشهداء، تقيمه جامعة نجران، وإطلاق مهرجان شرورة السياحي.

ويرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز في زيارته الحفل الختامي لعدد من الجمعيات الخيرية والتعليمية، ويفتتح مشاريع داعمة للعمل الاجتماعي، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن الخطط الهادفة لتعزيز التنمية بالمحافظة، بما يلبي تطلعات الأهالي.