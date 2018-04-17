أمير نجران يستعرض خطط مرور نجران لخفض الحوادث

المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن سلامة الأرواح، وخفض الحوادث المرورية هو الهدف الأسمى لكل الجهود التي يبذلها رجال المرور، مكتبيًّا وميدانيًّا، مشددًا على ضرورة التوعية لفهم أنظمة المرور وتطبيقها.

واستعرض سموه في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، التقرير السنوي لمرور المنطقة، قدمه مدير المرور العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني، واطلع على ملامح تطوير استراتيجية المرور، التي توائم خطة التحول الوطني.

وشاهد سموه عرضًا مرئيًا عن نتائج نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية “ساهر”، والخطة التوسعية لإضافة أجهزة لرصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وبيّن مدير المرور، أن عدد الحوادث المرورية بالمنطقة خلال العام المنصرم، بلغ ثلاثة آلاف و193 حادث، نتج عنها إصابة 766 ووفاة 194 شخصًا.