أمير نجران يكرّم اللواء العطوي ويبارك تعيين القحطاني مساعدًا لقائد حرس الحدود

المناطق - نجران

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، اللواء حمدان بن صالح العطوي، بمناسبة انتهاء فترة عمله مساعدًا لقائد حرس الحدود بالمنطقة، وهنأ سموه العميد صالح بن عبدالله القحطاني، بالثقة على تعيينه خلفًا له.

وأعرب سموه عن عظيم فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود، في الوقوف على ثغر من ثغور الوطن، وحماية حدوده، في السلم والحرب، ومواجهة كل ما يمس أمن الوطن وأمان من يعيش على أرضه، ومجابهة كل الظروف والتضاريس والمناخات.

وعبّر اللواء العطوي عن اعتزازه بالعمل في المنطقة، لا سيما في الظروف الحالية، مقدمًا شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من دعم وتوجيه خلال فترة عمله، فيما أكد العميد القحطاني أن الثقة بتعيينه مساعدًا لقائد حرس الحدود، دافع لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.