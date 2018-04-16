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محافظ سراة عبيدة يشهد ختام ملتقى ” على الحد اتحدنا”

محافظ سراة عبيدة يشهد ختام ملتقى ” على الحد اتحدنا”
http://almnatiq.net/?p=567787
سراة عبيدة - مبارك الدوسري

شهد محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا ، يوم أمس ، حفل اختتام ملتقى النشاط الطلابي الثالث ” على الحد اتحدنا ” الذي نظمته إدارة تعليم سراة عبيدة  في مركز خشم عنقار الحدودي في قطاع تهامة قحطان ، وذلك بحضور مدير عام قطاع الأنشطة الطلابية والمجتمع بشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد بن سعيد القحطاني ، ومدير عام النشاط الطلابي الدكتور بوزارة التعليم عبدالحميد بن أحمد المسعود ، وعدد من قيادات القوات العسكرية بالحد الجنوبي ، ومديري التعليم في عددٍ من المناطق والمحافظات .

وتضمن حفل الختام الذي بدئ بالقرآن الكريم ، بكلمة لمدير التعليم بالمحافظة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي ، الذي أكد اتحاد الجميع على هذا الجزء من وطننا الغالي ، والذي سطر فيه جنودنا البواسل أروع البطولات التي سيسجلها التاريخ وهم يدافعون ويجاهدون ليصدوا كل عدوا عن المقدسات والوطن ولحماية المقدرات والمكتسبات ، والمواطنين الذي يشكلون صفاً ثانياً خلفهم ، القى بعد ذلك محافظ سراة عبيدة كلمة دعا في بدايتها الحضور الى الوقوف تقديراً لرجال أمننا البواسل ومايقدمون من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن ، ثم وجه عدة رسائل شكر فيها الجنود المرابطين ، ودعا فيها لولاة الأمر ، وأن يوفق الله الجنود المرابطين وأن يحفظهم من مكروه ويكلل جهودهم بالنصر القريب بإذن الله، القى بعدها مدير الإشراف التربوي بتعليم سراة عبيدة عبدالله بن محمد آل مصلح قصيدة وطنية ، ثم عرض مرئي لأبرز فعاليات النشاط الطلابي بإدارة التعليم ، فعرض لبعض المبادرات التي قدمت خلال ايام الملتقى ، أعقبها أوبريت بالمناسبة ، فكلمة مدير عام قطاع الأنشطة الطلابية والمجتمع بشركة تطوير ، اكد فيها على اهمية هذه الفعالية الوطنية التي تقام للمرة الثالثة وانها واجب وطني لأبنائنا واخواننا ابطال الحد الجنوبي ، وليتعرف أبنائنا الطلاب على مايقدمون من تضحيات للدفاع عن الوطن ومقدساته ، تم بعدها التوقيع على وثيقة شرف ورسالة ، ثم تكريم لأبناء الشهداء ، واختتم الحفل بتكريم المشاركين والداعمين ، وتقديم بعض الفقرات والرقصات الشعبية الجنوبية التي تفاعل معها الحضور.

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