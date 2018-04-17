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أمير نجران يقر إعادة تشكيل مجلس التنمية السياحية

أمير نجران يقر إعادة تشكيل مجلس التنمية السياحية
http://almnatiq.net/?p=567793
المناطق - نجران

اعتمد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس التنمية السياحية، إعادة تشكيل مجلس التنمية السياحية، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة سموه، ويكون صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، نائبًا لرئيس المجلس.

ويحضن المجلس بجانب الأمين العام والمقرر،  11 عضوًا، يمثّلون الجهات ذات العلاقة، والأعضاء هم وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور حمود بن سماح المجلاد، ومدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن علي الجلعود، وأمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق، ووكيل جامعة نجران الدكتور محمد بن علي فايع، ومدير عام التعليم الدكتور محسن بن علي الحكمي، وممثل لجنة التنمية السياحية بمحافظة شرورة مبخوت بن دحيان الصيعري، وممثل اللجنة بمحافظة بدر الجنوب عبدالرحمن بن حبصان آل سعد، وممثل اللجنة بمحافظة ثار سلطان بن معيض آل مطلق، وممثل قطاع الإيواء السياحي جابر بن حسن أبو ساق، ورجل الأعمال جراش بن علي آل منيف، وممثل منظمي الرحلات السياحية محمد بن علي آل خضير.

وتضمن قرار سمو أمير المنطقة، تعيين مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، صالح بن محمد آل مريح، أمينًا للمجلس، ومدير المركز الإعلامي وعلاقات الشركاء بفرع الهيئة الحسن بن عبدالله المكرمي، مقررًا.

ورفع أمين عام المجلس، باسم أعضاء المجلس، الشكر لصاحب السمو أمير المنطقة، ولسمو نائبه، على كريم ثقتهم وإقرار إعادة تشكيل المجلس، مؤكدًا عزم جميع الأعضاء على بذل قصارى الجهود بكل إخلاص، لتحقيق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، التي تحث دائمًا على صناعة التميز للمنطقة، والسعي إلى بلوغ مرام رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، والمتابعة المستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

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