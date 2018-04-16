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اختتام فعاليات ” تمكين ” والتي تنظمها الكلية التقنية للبنات بالباحة

اختتام فعاليات ” تمكين ” والتي تنظمها الكلية التقنية للبنات بالباحة
http://almnatiq.net/?p=567796
المناطق - الباحة
اختتمت   فعاليات ” تمكين ” والتي تنظمها الكلية التقنية للبنات بالباحة ،والمقامة بالمركز الحضاري بمنطقة الباحة ،حيث تضمنت فعاليات اليوم الختامي عدد من الورش التدريبية اشتملت على المكياج الاعلامي وخياطة الشالكي والتخطيط الشخصي
واوضحت عميده الكلية التقنية للبنات بالباحة امل الغامدي ان مبادرة ” تمكين” هي المبادرة الاولى من نوعها على مستوى المنطقة و شهدت خلال سبعة ايام متواصلة حضور مايزيد عن 5000 زائرة حيث تم اقامة 21 ورشة تدريبية قدّمتها نخبة من المدربات والمختصات في علوم التجميل والتصميم والادارة تم تدريب مايزيد عن 846 متدربة ، اضافة الى اقامة معرض مصاحب يضم ٢١ ركانا تنوعت ما بين التصميم والتجميل والاسر المنتجة والتصوير الفوتوغرافي وصناعة الدمى وحضانة خاصة بالاطفال مع برامج متنوعة كل يوم
ايضاً صالون تجميلي مجهز بالكامل وتقديم خدمات مجانيه وتم خدمة مايزيد عن 200 زائرة من قبل متدربات التدريب التعاوني قسم تجميل
 مبينةً ان الفعاليات تضمنت اقامة عرضا للازياء من انتاج متدربات الكلية التقنية للبنات بالباحة قسم تصميم حيث تم انتاج مايزيد عن 30 زي
اضافة لعدد من اللقاءات الحواريه عن الاتكيت واستشارات لمتخصصات في علوم التجميل والازياء في المسرح كل يوم.
واضافت الغامدي ان فعاليات تمكين شهدت اقبالا كبيرا من الزائرات وحققت اهدافها المرجوة في تمكين دور المرأة في المجتمع وتعزيز مشاركاتها في المجالات التنموية لتحقيق رؤية المملكة 2030
من جانبها ثمنت منسقة العلاقات العامة والاعلام بالكلية التقنية للبنات بالباحة وجدان الغامدي جهود الجهات المشاركة والداعمة والاعلاميين على جهودهم المبذولة طيلة ايام الفعاليات داعية المستفيدات من البرامج والورش التدريبية الى تطوير انفسهن والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العمل

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