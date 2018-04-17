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افتتاح مكتب خدمات مساندة بمستشفى محايل العام

افتتاح مكتب خدمات مساندة بمستشفى محايل العام
http://almnatiq.net/?p=567875
المناطق - عسير

نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية افتتح المساعد العلاجي بصحة عسير مكتب (مساندة ) بمستشفى محايل العام والذي يهدف لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم، ومساعدتهم في التنقل داخل المنشأة الصحية وإنهاء إجراءاتهم، وذلك بغية الإرتقاء بآلية تقديم الخدمة الصحية لهم .

وبين مدير قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري أن المكتب يهدف لتقديم الخدمات اللوجستية للأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى الطب المنزلي من مراجعي المستشفى، حيث تبدأ خدمتهم من مواقف السيارات عبر وجود مواقف خاصة ولوحات إرشادية والحصول على المواعيد والتنقل داخل المستشفى لتكون صديقة لهم والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بصرف الأدوات المساعدة لهم، وإنتهاءً بالحصول على التقارير الطبيّة .

وأكد أن رسالتهم من خلال هذا المكتب هي تهيئة كآفة مرافق وزارة الصحة لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول بهم إلى أعلى مستويات الاستقلالية بتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الصحية، بخسب ما أوضحه المتحدث الرسمي لصحة منطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع.

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