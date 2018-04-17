تعليم عسير يحقق المركز الأول محليا في ” الخط “

المناطق- عسير

حقق عدد من طلاب الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مراكز متقدمة في مسابقة الخط العربي التي نفذت على مستوى المملكة ، حيث أظهرت النتائج فوز الطالب يزيد سعيد آل دايل من مدرسة درب العقيدة بالمركز الأول في خط الرقعة ،والطالب محمد خالد آل صالح من مدرسة الأبناء الأولى بالمركز الأول في الخط الكوفي ،و الطالب فايز صالح آل دكين من مدرسة مدينة سلطان بالمركز الثاني في الخط الكوفي،و الطالب عبدالعزيز الفصيلي من متوسطة الواقدي بأبها على المركز الثالث في خط النسخ ،فيما حقق الطالب عامر عبدالرحمن القحطاني من ابتدائية محمد الرشيد المركز الرابع في خط الرقعة .

من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، التهنئة للطلاب الفائزين وأسرهم ومدارسهم ، فيما ثمن جهود المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، والقائمين على المسابقة في قسم التربية الفنية والمدارس المستهدفة .