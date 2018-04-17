أمير عسير يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الجنوبية

المناطق - عسير

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه صاحب السمو الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الجنوبية والذي يزور المنطقة حالياً لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعين .

وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الشركة بالمنطقة والسبل الكفيلة بدعم عملها والخدمات التي تقدمها، واستعراض الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية.