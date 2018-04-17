غداً ..اختتام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم للقطاعات الأمنية

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يكرم معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول / سعيد بن عبدالله القحطاني الفائزين الأوائل في مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم للقطاعات الأمنية في نسختها السابعة لهذا العام 1439 هـ، خلال حفل اختتامها في تمام الساعة ٨.١٥ من مساء غدٍ الاربعاء الثاني من شعبان 1439هـ ، بقصر الثقافة في الحي الدبلوماسي بالرياض الفائزين في المسابقة بكافة فروعها .

أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للتوجيه الفكري والمعنوي بالأمن العام العميد الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني، وأبان أن المسابقة حظيت منذ نسختها الأولى، برعاية كريمة من رائدها ومؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، وتواصلت مسيرتها في ظل ذات الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن وزير الداخلية – حفظه الله – الذي حرص على استمرارها، وأولاها الكثير من العناية والمتابعة والدعم، حتى أصبحت ميداناً مباركاً للتنافس المحمود بين منسوبي قطاعات وزارة الداخلية.

وقال القحطاني أن التصفيات الأولية لهذه على مستوى مناطق المملكة، بمشاركة جميع منسوبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين للرجال والنساء، واكتملت بتصفياتها النهائية، وسط تنافس مميز من المتسابقين التابعين للقطاعات الأمنية الذين نحتفي بتكريم فرسانها الخمسة الأوائل في أفرع المسابقة الخمسة على لنحو التالي :-

اولاً:- قسم الرجال الفرع الأول حفظ القرآن كاملاً الفرع الثاني حفظ خمسة عشر جزءاً الفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء، الفرع الرابع حفظ خمسة أجزاء، الفرع الخامس حفظ جزأين ،

ثانياً:- قسم النساء الفرع الأول حفظ عشرة أجزاء، الفرع الثاني حفظ خمسة أجزاء ، الفرع الثالث حفظ جزأين.

واضاف القحطاني ان هذه المسابقة قد شهدت منذ انطلاقتها الأولى تنافساً كبيراً بين منسوبي وزارة الداخلية، خصوصاً أن حفظ القرآن الكريم يُعدُّ صيانة لهم من الفتن في مواجهة ما يهدد أمن الوطن ومن يعيشون على ثراه.

ونوه بأهداف المسابقة التي تأتي تأكيداً لاهتمام وزارة الداخلية بجانب الإرشاد والتوجيه والارتقاء بمستوى رجل الأمن، وإيمان القائمين على العمل الإرشادي بأثر القرآن الكريم في بناء شخصية رجل الأمن وسلامة معتقداته وفكرة وتهذيب أخلاقه وسلوكه ومواجهته للمواقف الصعبة بثبات ويقين، إضافة إلى إبراز دور وزارة الداخلية في الإسهام في خدمة القرآن الكريم، وإعانة منسوبيها في القطاعات الأمنية على حفظه وتجويده، إلى جانب تعزيز الوازع الديني والرقابة الذاتية لدى رجل الأمن،

وأشار مدير الإدارة العامة للتوجيه الفكري والمعنوي بالأمن العام إلى أن عدد المشاركين في المرحلة الأولية (385) متسابقاً و(75) متسابقة ترشح منهم عدد (64) متسابقاً و(27) متسابقة وكرم بالجوائز الكبرى (25) فائزاً و14 فائزة بلغت قيمة تلك الجوائز (1.485.000) ريال.