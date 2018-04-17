غرفة الخرج تطرح “60” وظيفة شاغرة بمكتبة جرير غداً الأربعاء

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تنظم الغرفة التجارية والصناعية بمدينة السيح في محافظة الخرج صباح غداً الأربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م بمقر الغرفة الرئيسي الواقع بطريق الملك فهد لقاءاً وظيفياً بالتعاون مع شركة سلسلة مكتبة جرير حسب المؤهلات ” ثانوية – دبلوم – بكالوريوس ” للعمل بفرعها الجديد بمدينة السيح وفق الوظائف التالية :

1- بائع : الراتب 5000 ريال بدون خصم التأمينات

2- مراقب كاميرات : الراتب 5000 ريال بدون خصم التأمينات

3- كاشير : الراتب 5600 ريال بدون خصم التأمينات

وحددت اللجنة موعد إجراء المقابلات الساعة التاسعة صباحاً وأن يكون عمر المتقدم من 21 سنة حتى 32 سنة وسيكون فترة ساعات العمل 10ساعات قد تكون فترة واحدة أو فترتين حسب حاجة العمل .