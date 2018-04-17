احدث الأخبار

برنامج توعوي عن مرض “الجرب” نظمه تأهيل حائل
منطقة حائل
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور الأربعاء “مهرجان الاسياح”
أبرز المواد
 غداً ..اختتام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم للقطاعات الأمنية
منطقة الرياض
 أمير عسير يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الجنوبية
منطقة عسير
 تعليم عسير يحقق المركز الأول محليا في ” الخط “
منطقة عسير
 افتتاح مكتب خدمات مساندة بمستشفى محايل العام
منطقة عسير
 معرض النخيل في “تمور الجوف” : أشغال وفنون وفسائل بالأنسجة
منطقة الجوف
 أمير مكة يلتقي الفائزين من الإدارة العامة لتعليم جدة بجائزة الوزارة للتميز
منطقة مكة المكرمة
 غرفة الخرج تطرح “60” وظيفة شاغرة بمكتبة جرير غداً الأربعاء
منطقة الرياض
 أمير تبوك يترأس اجتماع مجلس ادارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية
منطقة تبوك
 أمير منطقة عسير يرعى غداً حفل تدشين أوقاف جامعة الملك خالد
منطقة عسير
واتساب يوفر ميزة استعادة الملفات المحذوفة.. هذه هي الطريقة

واتساب يوفر ميزة استعادة الملفات المحذوفة.. هذه هي الطريقة

أبرز المواد
شاهد .. “غزو الجرذان” يتسبب بكارثة بالهند.. فيديو يرصد انهيار مبنى ضخم

شاهد .. “غزو الجرذان” يتسبب بكارثة بالهند.. فيديو يرصد انهيار مبنى ضخم

أبرز المواد
“مكافحة المخدرات” تعلن فتح القبول في الوظائف العسكرية

“مكافحة المخدرات” تعلن فتح القبول في الوظائف العسكرية

أبرز المواد
تعيين العقيد متقاعد فراج بن سعود السبيعي محافظ لمحافظة رفحاء

تعيين العقيد متقاعد فراج بن سعود السبيعي محافظ لمحافظة رفحاء

منطقة الحدود الشمالية

غرفة الخرج تطرح “60” وظيفة شاغرة بمكتبة جرير غداً الأربعاء

غرفة الخرج تطرح “60” وظيفة شاغرة بمكتبة جرير غداً الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=567886
المناطق - الرياض

تنظم الغرفة التجارية والصناعية بمدينة السيح في محافظة الخرج صباح غداً الأربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م بمقر الغرفة الرئيسي الواقع بطريق الملك فهد لقاءاً وظيفياً بالتعاون مع شركة سلسلة مكتبة جرير حسب المؤهلات ” ثانوية – دبلوم – بكالوريوس ” للعمل بفرعها الجديد بمدينة السيح وفق الوظائف التالية :
1- بائع : الراتب 5000 ريال بدون خصم التأمينات
2- مراقب كاميرات : الراتب 5000 ريال بدون خصم التأمينات
3- كاشير : الراتب 5600 ريال بدون خصم التأمينات

وحددت اللجنة موعد إجراء المقابلات الساعة التاسعة صباحاً وأن يكون عمر المتقدم من 21 سنة حتى 32 سنة وسيكون فترة ساعات العمل 10ساعات قد تكون فترة واحدة أو فترتين حسب حاجة العمل .

روابط ذات صلة

غداً ..اختتام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم للقطاعات الأمنية

غداً ..اختتام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم للقطاعات الأمنية
صندوق التنمية العقارية ينفذ “القسط المرن” لأصحاب القروض الشخصية وقريبي التقاعد

صندوق التنمية العقارية ينفذ “القسط المرن” لأصحاب القروض الشخصية وقريبي التقاعد
شرطة محافظة عفيف تقبض على عاملة منزلية وباكستاني قاما بسرقة مجوهرات

شرطة محافظة عفيف تقبض على عاملة منزلية وباكستاني قاما بسرقة مجوهرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*