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أمير مكة يلتقي الفائزين من الإدارة العامة لتعليم جدة بجائزة الوزارة للتميز

أمير مكة يلتقي الفائزين من الإدارة العامة لتعليم جدة بجائزة الوزارة للتميز
http://almnatiq.net/?p=567887
المناطق - مكة المكرمة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم (الثلاثاء) الفائزين من الإدارة العامة لتعليم جدة بجائزة وزارة التعليم للتميز والتي تُمنح سنوياً للمتميزين في حقول الإدارة والمدرسة، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمشرفين التربويين والعمل التطوعي والطلاب والطالبات.
ولدى استقبال أمير منطقة مكة المكرمة للفائزين بحضور مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي وعدداً من قيادات الإدارة هنأ سموه الفائزين نظير الإنجازات التي حققوها ، مجددا التأكيد على أن أبناء المملكة أثبوا تفوق الإنسان السعودي بحصولهم على جوائز في عدة محافل عالمية .
وأكد الأمير خالد الفيصل أهمية أن تكون مثل هذا الإنجازات دافعاً لمواصلة التميّز على الصعيدين المحلي والعالمي وأن يكون لأبناء هذا الوطن بصمتهم في كافة المحافل والمناسبات.
من جهته عبّر مدير تعليم جدة عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على دعمه وتشجيعه الدائم ، مؤكداً في ذات الوقت أن كلمات سموه ستكون خير دافع لبذل المزيد من الجهود وصولاً لرفعة راية الوطن على مختلف الأصعدة .
يشار إلى أن تعليم جدة حصد جائزة التميز الإداري من مستوى المنجزة إلى المؤثرة، فيما نال جائزة فئة المدير والمدرسة خالد بن إسحاق النقلي المركز الثاني ومنصور عبدالعزيز القحطاني المركز السابع ، والمرشد الطلابي عبد الله بن سافر الغامدي المركز الثاني ، ومحمد بن ظافر الشهري المركز الخامس ، وفاز عن فئة المعلم المعلم حمد بن خلف الغامدي بالمركز الخامس وعن فئة الطالب نايف بن فهد مزاحم المركز الخامس وعن فئة المعلمات فوزية ظويهر المغامسي المركز الثاني وفي الإدارة والمدرسة بنات فازت مريم عبدالله بانخر المركز العاشر وفي العمل التطوعي أمنه سليمان الجهني المركز الثاني وفي فئة الطالبة ريناد أسامة كلينتن حصلت على المركز الخامس .

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