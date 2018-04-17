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معرض النخيل في “تمور الجوف” : أشغال وفنون وفسائل بالأنسجة

معرض النخيل في “تمور الجوف” : أشغال وفنون وفسائل بالأنسجة
http://almnatiq.net/?p=567888
المناطق - الجوف

يضم معرض “النخيل” بمهرجان تمور الجوف الخامس , والذي تنظمه بلدية دومة الجندل بمدينة التمور , ويستمر حتى الرابع من شعبان , ثلاثة أجنحة مميزة وهي جناح الإدارة العامة للتعليم بالجوف و جناح هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف و جناح شركة ساباد لإنتاج فسائل النخيل بالأنسجة .

وتميز جناح التعليم بمنطقة الجوف المشارك في المعرض بريادة الأعمال و الأشغال الفنية , ومشاركة مدارس البنين والبنات من كافة المراحل الدراسية , ومشاركة نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز حيث يقدم في الجناح الأنشطة الفنية كالخط العربي مع الخطاط بدر الزارع والرسام الطالب يوسف الشمري والعديد من البرامج الثقافية و الأنشطة الكشفية والعديد من المسابقات والجوائز وتم توزيع تعليقات دعاء السفر على قائدي المركبات وتحمل شعار مهرجان تمور الجوف وشعار نادي الحي .

كما يضم جناح السياحة أكثر من 100 لوحة فنية شاركت في إخراجها 16 فنانة تشكيلية حيث تنوع الرسم عن طريق الزيتي والفحم والدجتل وكرلك وكذلك رسم عن طريق البخاخات , بالإضافة لشاشة لعرض الزيارات السياحية و المعالم الأثرية التي تزخر بها منطقة الجوف والإشراف على الباص السياحي .

وتضم خيمة النخيل شركة ساباد حيث تبيع فسائل النخيل من الأصناف المميزة و النادرة بأسعار جيده و يحتوي جناحها أكثر من 15 صنف أشهرها حلوة الجوف والمجدولي والبرحي والصقعي و العجوة وإعداد الفسائل تجاوز الفي فسيلة معروضة للبيع .

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