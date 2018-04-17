أمير القصيم يزور الأربعاء “مهرجان الاسياح”

المناطق- بريدة

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مساء غدٍ الأربعاء ، بزيارة مهرجان الاسياح بمنتزة الأمير فيصل بن بندر بمحافظة الأسياح ، الذي يحتضن بين جنباته أكثر من 50 مابين أسرة منتجة ومحلات تجاريّة وبإشراف مباشر من محافظ الاسياح ورئيس لجنة التنمية السياحية .

وسيطلع سموه على الفعاليات المصاحبة للمهرجان التي تلقى إعجاب طبقات المجتمع المتعددة، والتي شملت مشاركات الأسر المنتجة ومسرح الفعاليات الثقافية والمسابقات والبرامج الترويحية للأسرة والطفل والخدمات التي يقدمها مركز فضاء الإبداع لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك مشاركة ومعرض القطاع الصحي وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحملة العمل التطوعي التي شارك بها ١٠٠ طلاب والفن التشكيلي للرسمات السعوديات.

وقال أمين لجنة التنمية السياحية بالمحافظة المهندس صالح الفهيد يعد مهرجان الاسياح لهذا العام من أهم الروافد الاقتصادية للأسر المنتجة بالمحافظة ، وبوابة ملائمة للعمل الحر ، ويترجم ذلك تفاعل القائمين عليه لإبرازه بصورته المثالية ، وأشار الفهيد إلى أن وقوف سمو أمير منطقة القصيم ودعمه المتواصل لكل المحافل والمناسبات الوطنية والشعبية التي تصب في مصلحة دعم المواطن وخلق فرص الاستثمار للرجال والنساء كان له الأثر الأكبر في استمرار وديمومة مهرجانات المنطقة .