برنامج توعوي عن مرض “الجرب” نظمه تأهيل حائل

المناطق _ حائل

بمتابعة وتوجيه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الأستاذ فريح العياد وبإشراف مباشر من مدير مركز التأهيل الشامل للمعوقين نايف الضحوي أقام قسم التمريض في مركز التاهيل الشامل بحائل ممثلة في القسم النسائي برنامج توعوي عن مرض(الجرب) أستمر لمدة أسبوع قدمته طبيبة المركز الشيماء عرفه لمنسوبات المركز والعاملات في الصالات الداخليه كان عبارة عن محاضرة شاملة فيما قدمت الممرضه جواهر الشمري كلمه تعريفيه عن المرض وطرق الوقايه منه وذكر نبذة عن المرض ومسبباته وكيفية انتقالها والمراحل المختلفة للإصابة بهذا المرض ثم أوضحن الدور الهام الذي يقوم به العاملين ‏في القطاع الصحي للحد من انتشار هذا المرض وطرق التشخيص الدقيقة وأفضل العلاجات الفعالة للقضاء عليه بعد ذلك فتح المجال للحضور في المداخلات والأسئلة كما تم عرض وثائقي عن مرض الجرب كما توزيع منشورات ومعقمات للموظفات وتوزيع ارشادات الوقايه وتثبيتها في جميع الغرف والأقسام الداخليه اشرف علی تنفيذه منسوبات القسم جواهر الشمري وايمان الشمري .