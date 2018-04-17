شاهد..”مر بينا يالملك سلمان” مطلع قصيدة لمعتمرة عراقية

المناطق _ الرياض

يقال ان المعدن الأصيل لا يتغير مع تغير السنين، وهذا ما ثبتته معتمرة عراقية، في مقطع لطيف التقط لها وهي في مكة المكرمة قادمة من العراق لأداء مناسك العمرة.

وقالت العراقية أنها تحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأنها قادمة من مدينة الفلوجة، مشيرة أنها شاعرة وورثته من أمها وجدتها.

وبحزن عميق قالت، أنه بالرغم من تسليم العراق للشيعة، إلا أن حبها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين جعلها تحتفظ بصورهم في منزلها.

وفي المقطع القت المعتمرة العراقية ابيات من قصيدة نظمتها عن خادم الحرمين الشريفين، مشيرة انها طويلة، لكنها قالت بيتين جميلين على النظم العراقي هي:

مريبنا يالملك سلمان .. وحنا بقطار وسمعنا دق قهوة

وشمينا بالرياض الهيل .. مربينا طول العمر يالملك سلمان

وكانت المملكة قد خلال مؤتمر إعادة اعمار العراق، تخصيص مليار دولار لمشروعات إعادة الإعمار في العراق، و500 مليون دولار لدعم الصادرات السعودية إلى العراق.