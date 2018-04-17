بعد اجتماعه مع سفير قطر..حزب الإصلاح اليمني يستعد لتسليم “تعز” للقاعدة نكاية في التحالف العربي

المناطق - الرياض

كشفت مصادر دبلوماسية عن حصول اتفاق جديد بين حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة في اليمن، على خلفية دعم التحالف العربي لتحركات طارق صالح لتحرير الساحل الغربي من قبضة مليشيا الحوثي.

ونقل موقع “يمن الغد” عن مصادر خاصة إن اجتماعا عقد في اسطنبول جمع قيادات حزب الاصلاح، وممثل لجلال هادي، بسفير قطر لدى تركيا.

وخلال اللقاء هدد السفير القطري قيادات حزب الإصلاح بتخفيض المخصصات المالية في حال عدم تحقيق الأهداف المرجوة منهم، والتي من ضمنها عرقلة أي تحركات ناجحة للتحالف العربي.

وكشفت المصادر أن السفير القطري اتفق مع القيادات الاصلاحية التي التقى بها على إشاعة ان قوات طارق ستتجه إلى تعز أياً كانت وجهتها الحقيقية لتأليب الجماهير ضدها، كما اتفق المجتمعون على عرقلة وصول مساعدات التحالف الى المحافظات المحررة وتعز خصوصا.

ووضع المجتمعون خططا بديلة لعرقلة خطط التحالف في تحرير البلاد تمثلت في تسليم الاسلحة للقاعدة وتزويدهم بأسماء يمنية لتنفيذ عمليات اغتيال لخلط الأوراق، إضافة إلى الاستيلاء على منازل المدنيين وتسليمها لقيادات القاعدة.

وأقر الاجتماع انشاء مجموعات اعلامية يشرف عليها احد الموظفين بمكتب نجل الرئيس اليمني جلال هادي، والدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح لتعمل تلك الفرق على تشويه دور التحالف في المحافظات المحررة.