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خدمات المياه بمنطقة الجوف تدعو عملاءها بتحديث بياناتهم

خدمات المياه بمنطقة الجوف تدعو عملاءها بتحديث بياناتهم
http://almnatiq.net/?p=567935
المناطق _الجوف

دعت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف عملاءها إلى تحديث بياناتهم الخاصة باشتراكات خدمات المياه والصرف الصحي ، وسرعة سداد الفواتير وذلك من خلال زيارة مكتب خدمات العملاء في  مدينة سكاكا  أو فروع ومكاتب المياه بالمحافظات لضمان استمرارية الخدمة لهم .

وأفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف الأستاذ فراس بن سالم المفرح ، أن هناك عدداً من المشتركين لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه بسبب عدم تحديثهم البيانات الخاصة بعقاراتهم، مؤكداً أن تحديث البيانات أصبح إلزامياً لكل العقارات حتى لا يتم تراكم المديونية على المستفيدين

وأفاد المفرح أن تحديث بيانات العملاء يساعد قطاع المياه في تقديم أفضل الخدمات لهم وكذلك يساعد وصول الفاتورة عبر رسالة نصية بشكل شهري مؤكداً على أن الادارة و خلال الأيام المقبلة سوف تبدأ في فصل الخدمة عن العملاء الذين لم يبادروا بتحديث بياناتهم أو تسديد الفواتير السابقة سواء بالمحافظات او المدن التابعة لها.

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