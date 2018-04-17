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أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة بن مشيط

أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة بن مشيط
http://almnatiq.net/?p=567938

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم اتصالاً هاتفياً بأسرة بن مشيط قدم من خلاله التعازي في وفاة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن مشيط
وأعرب سموه خلال الاتصال عن عظيم مواساته ، وسأل سموه الله العلي القدير أن يتولى الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
وعبرت أسرة بن مشيط  عن شكرها وامتنانها لسمو أمير المنطقة على تقديمه واجب العزاء  سائلين الله – عز وجل – أن يحفظ سموه وأن لا يريه مكروه .

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