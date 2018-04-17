أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة بن مشيط

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم اتصالاً هاتفياً بأسرة بن مشيط قدم من خلاله التعازي في وفاة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن مشيط

وأعرب سموه خلال الاتصال عن عظيم مواساته ، وسأل سموه الله العلي القدير أن يتولى الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

وعبرت أسرة بن مشيط عن شكرها وامتنانها لسمو أمير المنطقة على تقديمه واجب العزاء سائلين الله – عز وجل – أن يحفظ سموه وأن لا يريه مكروه .