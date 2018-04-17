“دار مسنين حائل” تتطلع بالمسنين بفعاليات معرض الزهور

المناطق _حائل

بمتابعة ودعم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد نظمت دار الرعاية الاجتماعية زيارة ترفيهية لفعاليات معرض الزهور المقام للمسنين من نزلاء الدار.

وقال مدير الدار حمود الهديرس إن الزيارة ضمن أنشطة الدار التي تحرص عليها لتضفي على نزلاؤها جوًا من الفرح والسرور, وليتم دمجهم بالمجتمع الخارجي, حتى لايفقدوا التواصل مع أبنائهم في المجتمع

فيما أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل إلى أن زيارة فعاليات المعرض تأتي بهدف الترويح عن الآباء المسنين، ومن منطلق اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في البرامج المختلفة الاجتماعية والتثقيفية والترفيهية ونحوها التي تقدمها للمستفيدين والمستفيدات، وتهدف إلى الترفيه عنهم والرفع من قدراتهم وإطلاعهم وإضفاء السرور والمرح وكسر الروتين اليومي لكبار السن.

مثنيا علی اهتمام ادارة الدار والقائمين لكل ما يخص تنوع الأنشطة المصاحبة .