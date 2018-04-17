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سمو أمير منطقة الجوف يلتقي مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة

سمو أمير منطقة الجوف يلتقي مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=567947
المناطق _ الجوف

 التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف نادر بن غالب العتيبي وعدداً من موظفي الفرع ، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً للمنطقة .

  وفي بداية اللقاء رحب سمو الأمير بدر بن سلطان بهم ، مستعرضا سير العمل في الإداراة والمكاتب التابعة في المحافظات.

وقدم العتيبي نبذة لسمو أمير منطقة الجوف عن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية التي تدعم اللغتين العربية والإنجليزية وتطبق أعلى معايير السمات الأمنية للمعلومات الشخصية ، والمواصفات الفنية ، حيث أنها تتميز بشريحة ذكية ” لا تلامسية ” متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر ، كما تتيح إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

كما  اطلع سموه على آلية عمل إدارة الأحوال بالجوف في إصدار البطاقة في مدينة سكاكا والمحافظات وبرامجها الاجتماعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

وأكد سموه خلال اللقاء بالعمل على تقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة .

  وأعرب العتيبي عن شكره للأمير بدر بن سلطان ، مؤكدا العمل على تطلعات وتوجيهات سموه ، مقدما درعا بهذه المناسبة .

 

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