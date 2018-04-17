بمشاركة أكثر من ٦٠ جهة حكومية وخاصة: بدر بن سلطان رعى تدشين النسخة الثانية من ملتقى المهنة بجامعة الجوف

المناطق _ الجوف

رعى أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز حفل افتتاح النسخة الثانية من ملتقى المهنة، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور معالي مدير جامعة الجوف وقياداتها، بالصالة الرياضية في المدينة الجامعية.

وكان سموّه قد تفقَّد في مطلع زيارته جناح الابتكارات والمشاريع الطلابية بالجامعة، ثم تجول في أرجاء الملتقى واطّلع وضيوف الجامعة على أركان الجهات المشاركة ومستمعاً إلى توضيحات من ممثلي عدد من هذه الجهات، حول مجمل ما يقدمونه من خدمات وعروض لطلبة وخريجي الجامعة وزوار الملتقى، كما تعرَّف سموه على طبيعة البرامج التدريبية المصاحبة للملتقى، والتي تأتي في إطار دعم الطلاب في كيفية اختيارهم للوظائف وطرق كتابة السيرة الذاتية وغيرها من المحاور.

من جانبه أعرب معالي الدكتور إسماعيل البشري في تصريح إلى ” المركز الجامعي للإعلام والاتصال ” عن شكره لسمو الأمير على كل ما يقدمه للجامعة من رعاية واهتمام ومتابعة لشؤونها، مضيفاً أن تشريف سموه هذا اليوم يعد امتداداً لهذا الدعم الذي تلقاه الجامعة من قبله، كما أشار البشري إلى أن الملتقى يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الجامعة تجاه المجتمع المحلي، من خلال إطلاق البرامج والفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع في مختلف المجالات، داعياً طلبة الجامعة وشباب وشابات المنطقة إلى زيارة الملتقى والبحث الجدي عن الفرص التي يمكنهم من خلالها المشاركة في دعم مسيرة بناء الوطن، انطلاقاً من دورهم الفردي والجمعي في خدمة الدين والوطن والمساهمة في رقي المجتمع ووضعه في مقدمة الأمم، بسواعد المخلصين من أبنائه وبناته، وفي ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين يحفظهم الله.

يذكر أن الزيارة متاحة خلال اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء خلال الفترة المسائية للعائلات من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، فيما يمكن للطلاب زيارة الملتقى خلال الفترة الصباحية الممتدة من التاسعة وحتى الواحدة ظهراً، فضلاً عن إمكانية حضور الطلاب حزمة البرامج التدريبية المصاحبة، في قاعة التدريب بالسنة التحضيرية، والمنقولة عبر البث المباشر لشطر الطالبات في قاعة رقمD127 بمجمع كليات البنات في سكاكا، بالإضافة للبث إلى مجمع كليات البنات بالقريات في القاعة A102 ..