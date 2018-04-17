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خلال اجتماعه بالاعيان محافظ املج يستضيف مدير نقل تبوك

خلال اجتماعه بالاعيان محافظ املج يستضيف مدير نقل تبوك
http://almnatiq.net/?p=567966
املج - فايز السميري
في سياق التوجيهات الدائمة والمستمرة من صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز التي تحث على الالتقاء بالمواطنين واشراكهم في وضع الحلول للقضايا الاجتماعية ، عقد محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي الاجتماع الدوري بمشائخ واعيان ووجهاء المحافظة، كما استضاف هذا الاجتماع  مدير عام النقل والطرق بمنطقة تبوك المهندس مطلق الشراري وبحضور وكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني وعميد الكلية الجامعية الدكتور سمير نوح ورئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ومديري الادارات الحكومية والخدميه ذات العلاقة وذلك في صالة الضيافة بالمحافظة
وفي بداية الاجتماع رحب “البازعي” بضيف اللقاء كما رحب بالحضور لافتاً الى النتائج الايجابية التي حققتها مثل هذه الاجتماعات في وقت سابق نتج عنها اختفاء عدد من الظواهر السلبية التي تمت منقاشها واصبحت اليوم من الماضي كظاهرة اطلاق الاعيرة النارية في الافراح واذابة الخصومات وارجع ذلك الى تعاون الجميع وارتفاع مستوى الوعي لدى المجتمع.
كما ناقش المجتمعون مشاكل الابل السائبة وما تسببه من حوادث وتم اشراك بعض اهل العلم الشرعي الذين اوضحوا الراي الشرعي في ذلك ، وظاهرة تأخير العشاء في مناسبات الافراح ومايترتب على ذلك من اعاقة جمعيات حفظ النعمة من توزيع فائض الاطعمة في الوقت المناسب ، ووضع الحلول للدراجات النارية وتخصيص اماكن لهواتها ، وغلاء المهور وتعزيز التوعية للحفاظ على الممتلكات العامة ومناقشة مشاكل الطرق الفرعية مع ضيف الاجتماع.
من جانبه اوضح الشراري ان الطرق سيتم ترتيبها حسب الاولوية ويتم معالجتها حسب الامكانيات المتاحة.
ويشار في هذا السياق الى ان مثل هذه الاجتماعات تعقد بشكل دوري برعاية المحافظه وقد نجم عنها ايجاد حلول لكثير من الاشكاليات والظواهر ثبت انها تكون حلول نهائيه لأعتمادها وفي جزء كبير منها على رفع مستوى الوعي المجتمعي عبر جميع الوسائل الممكنه.

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