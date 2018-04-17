أمير عسير يطلق برنامج الأمير منصور بن مقرن للحفاظ على البيئة وسلامتها

المناطق _عسير

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد برنامج (الأمير منصور بن مقرن للحفاظ على البيئة وسلامتها) وذلك في حفل الخريجين الموحد الذي رعاه سموه بالكلية التقنية بخميس مشيط الخميس الماضي .

وبين مدير عام الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله ال مرزوق بأن البرنامج سيسهم في نشر الوعي في المحافظة على البيئة وسلامتها بجميع محافظات منطقة عسير حيث تنتشر الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التي سينفذ متدربيها المبادرة وفاء لأسم الراحل صحاب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن ” رحمه الله ” والذي كان يولي هذا الشأن أهمية كبيرة حتى أنه كان يباشر ذلك بنفسه , حيث سيتم التنسيق مع أمانة منطقة عسير ومع البلديات بتلك المحافظات لوضع آلية عمل تضمن نجاح هذا البرنامج وتحقق اهدافه , كما بين ال مرزوق بأنه سيتم تنفيذ بعض الحملات التوعية والمحاضرات والندوات حول أهمية البيئة للمجتمع ونشر ثقافة المحافظة على المنتزهات والحدائق والسواحل التي حباها الله لمنطقة عسير وتعتبر من أهم المقومات السياحية لها .