الأمير بدر بن سلطان رعى تدشين النسخة الثانية من ملتقى المهنة بجامعة الجوف

المناطق _ الجوف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم حفل تدشين النسخة الثانية من ملتقى المهنة بجامعة الجوف بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري ، وذلك بالصالة الرياضية في المدينة الجامعية.

وفور وصول سموه مقر الملتقى زار جناح الابتكارات والمشاريع الطلابية بالجامعة، ثم تجول في أرجاء الملتقى واطلع على أركان الجهات المشاركة ومستمعاً إلى توضيحات من ممثلي عدد من هذه الجهات حول مجمل ما يقدمونه من خدمات وعروض لطلبة وخريجي الجامعة وزوار الملتقى، كما تعرف سموه على طبيعة البرامج التدريبية المصاحبة للملتقى والتي تأتي في إطار دعم الطلاب في كيفية اختيارهم للوظائف وطرق كتابة السيرة الذاتية وغيرها من المحاور.

وقد أعرب معالي مدير جامعة الجوف في تصريح له عقب تدشين سمو أمير المنطقة الملتقى عن شكره للأمير بدر بن سلطان على كل ما يقدمه للجامعة من رعاية واهتمام ومتابعة لشؤونها، مضيفاً أن تشريف سموه هذا اليوم يعد امتداداً لهذا الدعم الذي تلقاه الجامعة من قبله.

وأشار الدكتور البشري إلى أن الملتقى يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الجامعة تجاه المجتمع المحلي، من خلال إطلاق البرامج والفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع في مختلف المجالات، داعياً طلبة الجامعة وشباب وشابات المنطقة إلى زيارة الملتقى والبحث الجدي عن الفرص التي يمكنهم من خلالها المشاركة في دعم مسيرة بناء الوطن، انطلاقاً من دورهم الفردي والجمعي في خدمة الدين والوطن والمساهمة في رقي المجتمع ووضعه في مقدمة الأمم ، بسواعد المخلصين من أبنائه وبناته ، وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله -.

يذكران الملتقى يستقبل زواره اليوم وغداً الأربعاء خلال الفترة المسائية للعائلات من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، فيما يمكن للطلاب زيارة الملتقى خلال الفترة الصباحية من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، فضلاً عن إمكانية حضور الطلاب حزمة البرامج التدريبية المصاحبة، في قاعة التدريب بالسنة التحضيرية، والمنقولة عبر البث المباشر لشطر الطالبات في قاعة رقم D127 بمجمع كليات البنات في مدينة سكاكا، بالإضافة للبث إلى مجمع كليات البنات بمحافظة القريات في القاعة A102 .