احدث الأخبار

الأمير بدر بن سلطان رعى تدشين النسخة الثانية من ملتقى المهنة بجامعة الجوف
منطقة الجوف
 الخريصي يستقبل مدير مكتب التعليم بمحافظة حقل والمعين حديثاً
منطقة تبوك
 أمير عسير يطلق برنامج الأمير منصور بن مقرن للحفاظ على البيئة وسلامتها
أبرز المواد
 خلال اجتماعه بالاعيان محافظ املج يستضيف مدير نقل تبوك
منطقة تبوك
 بمشاركة أكثر من ٦٠ جهة حكومية وخاصة: بدر بن سلطان رعى تدشين النسخة الثانية من ملتقى المهنة بجامعة الجوف
منطقة الجوف
 أمير عسير ونائبة يرفعون برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة نجاح قمة القدس
أبرز المواد
 جامعة الباحة تختتم أنشطتها الطلابيّة للعام الجامعي 1439-1438هـ
منطقة الباحة
 سمو أمير منطقة الجوف يلتقي مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة
أبرز المواد
 “دار مسنين حائل” تتطلع بالمسنين بفعاليات معرض الزهور
منطقة حائل
 أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة بن مشيط
أبرز المواد
 خدمات المياه بمنطقة الجوف تدعو عملاءها بتحديث بياناتهم
منطقة الجوف
 بعد اجتماعه مع سفير قطر..حزب الإصلاح اليمني يستعد لتسليم “تعز” للقاعدة نكاية في التحالف العربي
أبرز المواد
شاهد .. “غزو الجرذان” يتسبب بكارثة بالهند.. فيديو يرصد انهيار مبنى ضخم

شاهد .. “غزو الجرذان” يتسبب بكارثة بالهند.. فيديو يرصد انهيار مبنى ضخم

أبرز المواد
واتساب يوفر ميزة استعادة الملفات المحذوفة.. هذه هي الطريقة

واتساب يوفر ميزة استعادة الملفات المحذوفة.. هذه هي الطريقة

أبرز المواد
“مكافحة المخدرات” تعلن فتح القبول في الوظائف العسكرية

“مكافحة المخدرات” تعلن فتح القبول في الوظائف العسكرية

أبرز المواد
صندوق التنمية العقارية ينفذ “القسط المرن” لأصحاب القروض الشخصية وقريبي التقاعد

صندوق التنمية العقارية ينفذ “القسط المرن” لأصحاب القروض الشخصية وقريبي التقاعد

أبرز المواد

الأمير بدر بن سلطان رعى تدشين النسخة الثانية من ملتقى المهنة بجامعة الجوف

الأمير بدر بن سلطان رعى تدشين النسخة الثانية من ملتقى المهنة بجامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=567975
المناطق _ الجوف

 رعى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم حفل تدشين النسخة الثانية من ملتقى المهنة بجامعة الجوف بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري ، وذلك بالصالة الرياضية في المدينة الجامعية.

   وفور وصول سموه مقر الملتقى زار جناح الابتكارات والمشاريع الطلابية بالجامعة، ثم تجول في أرجاء الملتقى واطلع على أركان الجهات المشاركة ومستمعاً إلى توضيحات من ممثلي عدد من هذه الجهات حول مجمل ما يقدمونه من خدمات وعروض لطلبة وخريجي الجامعة وزوار الملتقى، كما تعرف سموه على طبيعة البرامج التدريبية المصاحبة للملتقى والتي تأتي في إطار دعم الطلاب في كيفية اختيارهم للوظائف وطرق كتابة السيرة الذاتية وغيرها من المحاور.

   وقد أعرب معالي مدير جامعة الجوف في تصريح له عقب تدشين سمو أمير المنطقة الملتقى عن شكره للأمير بدر بن سلطان على كل ما يقدمه للجامعة من رعاية واهتمام ومتابعة لشؤونها، مضيفاً أن تشريف سموه هذا اليوم يعد امتداداً لهذا الدعم الذي تلقاه الجامعة من قبله.

   وأشار الدكتور البشري إلى أن الملتقى يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الجامعة تجاه المجتمع المحلي، من خلال إطلاق البرامج والفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع في مختلف المجالات، داعياً طلبة الجامعة وشباب وشابات المنطقة إلى زيارة الملتقى والبحث الجدي عن الفرص التي يمكنهم من خلالها المشاركة في دعم مسيرة بناء الوطن، انطلاقاً من دورهم الفردي والجمعي في خدمة الدين والوطن والمساهمة في رقي المجتمع ووضعه في مقدمة الأمم ، بسواعد المخلصين من أبنائه وبناته ، وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله -.

   يذكران الملتقى يستقبل زواره اليوم وغداً الأربعاء خلال الفترة المسائية للعائلات من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، فيما يمكن للطلاب زيارة الملتقى خلال الفترة الصباحية من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، فضلاً عن إمكانية حضور الطلاب حزمة البرامج التدريبية المصاحبة، في قاعة التدريب بالسنة التحضيرية، والمنقولة عبر البث المباشر لشطر الطالبات في قاعة رقم D127 بمجمع كليات البنات في مدينة سكاكا، بالإضافة للبث إلى مجمع كليات البنات بمحافظة القريات في القاعة A102 .

 

روابط ذات صلة

بمشاركة أكثر من ٦٠ جهة حكومية وخاصة: بدر بن سلطان رعى تدشين النسخة الثانية من ملتقى المهنة بجامعة الجوف

بمشاركة أكثر من ٦٠ جهة حكومية وخاصة: بدر بن سلطان رعى تدشين النسخة الثانية من ملتقى المهنة بجامعة الجوف
سمو أمير منطقة الجوف يلتقي مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة

سمو أمير منطقة الجوف يلتقي مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة
خدمات المياه بمنطقة الجوف تدعو عملاءها بتحديث بياناتهم

خدمات المياه بمنطقة الجوف تدعو عملاءها بتحديث بياناتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*