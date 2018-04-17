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مستشار خادم الحرمين الشريفين يستقبل عدداً من أبناء مركز جدة للتوّحد بجدة

مستشار خادم الحرمين الشريفين يستقبل عدداً من أبناء مركز جدة للتوّحد بجدة
http://almnatiq.net/?p=567980
المناطق _ مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم (الثلاثاء) عدداً من أبناء مركز جدة للتوّحد التابع للجمعية الفيصلية الخيرية النسوية الذين حققوا إنجازات في عدةّ مجالات يرافقهم مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي ورئيس  المركز وعددٌ من الأعضاء.
وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين مؤكداً أنه بتوفيق الله أولا ثمّ بعزيمتهم تمكنوا من تحقيق الإنجاز الذي يعتبر مصدر فخر للوطن والمواطن ، كما استمع سموه لنبذة عن أعمال المركز والخدمات التي يقدمها لأطفال التوحّد.
يشار إلى أن الأطفال الذين حصلوا على جوائز وميداليات محلية وعالمية هم عمر الثبيتي في مجال حفظ القرآن و عبدالله الغامدي في مجال الرياضة ، وفي نفس المجال زياد باشويه، وحلا العماري وعمر جابره في حفظ عدد من سور القرآن.
وبحسب القائمين على المركز فإنه يعمل على  تقديم البرامج التربوية و الخدمات التعليمية لدعم و تنمية القدرات الذاتية للمصابين بالتوحد لتمكينهم من خدمة أنفسهم و تحقيق استقلاليتهم و دمجهم في المجتمع ،  كما يحرص على تقديم الدعم و الإرشاد الأسري لأولياء أمور و أهالي المصابين بالتوحد ،  وإعداد الكوادر التعليمية و التربوية المتخصصة في مجال التوحد.

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