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مستشار خادم الحرمين يصدر قرار بترقية 66 موظفًا من منسوبي الهيئة على مراتب مختلفة

مستشار خادم الحرمين يصدر قرار بترقية 66 موظفًا من منسوبي الهيئة على مراتب مختلفة
http://almnatiq.net/?p=567993
المناطق _ مكة المكرمة

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل قرارًا بترقية 66 موظفًا من منسوبي الهيئة على مراتب مختلفة.
وبهذه المناسبة رفع مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام الفالح،  باسمه ونيابة عن موظفي الهيئة الشكر لأمير المنطقة على القرار الذي يعد تحفيزا للموظفين ودافعا لهم لبذل المزيد من الجهد، مؤكدا حرص سموه
ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر على توفير كل ما من شأنه تحفيز الموظفين ودعمهم وصولا للتميز المنشود.
ولفت الدكتور الفالح إلى أن توجيهات أمير المنطقة ومتابعة نائبه في ظل دعم القيادة الرشيدة سيكون لها أثرها -بإذن الله- في تحقيق تطلعات وآمال أبناء المنطقة.

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