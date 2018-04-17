الأهلي يحلق بصدارة المجموعة و يتأهل لدور 16 من “أبطال أسيا”

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حقق الاهلي فوزا هاما على الجزيرة على مضيفه الجزيرة الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم نادي الأهلي على الجزيرة الإماراتي (2-0)، في الشوط الأول للمباراة بينهما.

وافتتح صالح العمري التسجيل للضيوف مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

وضاعف المهاجم المصري مؤمن زكريا النتيجة للأهلي، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وذلك بحلول الدقيقة الثلاثين، من زمن الشوط الأول للمباراة المقامة على استاد محمد بن زايد، بنادي الجزيرة.

وعزز فريق الأهلي صدارته للمجموعة برصيد 14 نقطة ، مقابل 8 نقاط للجزيرة صاحب المركز الثاني ، وكان الفريقان ضمنا تأهلهما لدور الـ 16 بالبطولة.