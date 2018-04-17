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نبأ صادم لمنتخب مصر قبل انطلاق مونديال روسيا

نبأ صادم لمنتخب مصر قبل انطلاق مونديال روسيا
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المناطق - الرياض

تلقى المنتخب المصري لكرة القدم أخبارا صادمة بعد ما تأكد رسميا غياب حارس مرماه أحمد الشناوي عن مونديال روسيا 2018 بسبب الإصابة.

وخرج الشناوي مصابا في الدقيقة الـ55 من المباراة التي جمعت فريقه الزمالك بضيفه الاتحاد الإسكندري الخميس الماضي، في الأسبوع الـ31 من منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وقال مدير الكرة في نادي الزمالك أمس، أيمن حافظ، إن الجهاز الطبي للنادي شخّص إصابة الشناوي بوجود قطع في الرباط الداخلي للركبة، مؤكدا أن الحارس لن يشارك مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

ويتوقع أن يسافر الشناوي إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء مرحلة العلاج من الإصابة التي ستبعده عن الملاعب ما بين 6 إلى 9 أشهر.

ويلعب المنتخب المصري في مونديال روسيا في المجموعة الأولى التي تضم أيضا، منتخب روسيا مستضيف البطولة، والسعودية، والأوروغواي.

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