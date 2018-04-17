سفير باكستان: نسعى للشراكة مع المملكة في مشروع نيوم بالموارد البشرية الباكستانية

المناطق - وليد الحمود

قال سفير دولة باكستان في الرياض خان هشام بن صديق: أن النظام القضائي السعودي منصفاً وعادلاً، ويسعى لمعالجة أوضاع العمالة الباكستانية حال التقاضي، لافتا لامتنان العمالة الباكستانية للمملكة لاحترام حقوقها وحرياتها على حدٍ سواء.

وعدّ بن صديق خلال الجلسة الثالثة في ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية، والذي يستمر حتى يوم غد الأربعاء في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بعنوان “تجارب دولية في الاستقدام: الهند، الفلبين، باكستان”، العلاقة تاريخية بين المملكة ودولة باكستان على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أن العلاقة بين حكومة المملكة العربية السعودية وباكستان عميقة وطيبة.

وبيّن بن صديق، أن الموروث الثقافي بين البلدين متشابه ومتقارب، وعدم وجود صدمة ثقافية للقوى العاملة الباكستانية العاملة في المملكة حال قدومها للمرة الأولى، في ظل ارتباط البلدين بالثقافة ذاتها والمصير المشترك.

وأوضح بن صديق، أن الملحقية تهتم بشؤون القوى العاملة الباكستانية في المملكة، وتعمل على حل أي عوائق تواجهها، لاسيما مسألة الأجور التي لازالت عالقة.

وقال بن صديق: إن رؤية المملكة 2030 تسعى للتحول الوطني الأفضل، والذي يخلق استثمارات عالية، مثل مشروع نيوم الذكي، والذي يعتمد على الذكاء الصناعي وتأهيل الكوادر، لافتا في ذات الصدد إلى سعي باكستان للشراكة مع المملكة بتقديم الموارد البشرية الباكستانية ذات الجودة العالية من مهندسين ومهنيين، والتي ستسهم بدورها في تحقيق الرؤية 2030.

وفي السياق ذاته قال سفير سريلانكا في الرياض محمد عزمي طاسيم: 90 % من العمالة السريلانكية في المملكة سعيدة بالعمل فيها، لحصولها على العديد من المميزات والحقوق على حدٍ سواء.

من جهته اعتبر الدكتور يوسف العواجي مدير التوظيف الدولي والوكالات بشركة مهارة للموارد البشرية أن للاستقدام دوراً بارزاً في الأبعاد الثقافية والاجتماعية، حيث يتم تقديم صورة حسنة للملكة من خلال استقدام العمالة وحتى وصولها.

من جهته قال محمد رافي مدير عام شركة sound lines: أنه يجب تأهيل العمالة القادمة وتدريبها على طبيعة العمل بجودة عالية.