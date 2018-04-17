وكيل إمارة منطقة جازان المكلف يؤدي صلاة الميت على الشهيد القيسي

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أدّى وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ وجموع المصلين ، بعد صلاة العصر اليوم بالجامع الغربي بقرية الدريعية بمحافظة صامطة ، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول فيصل بن موسى محمد القيسي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وعبر والد وذوو الشهيد من جانبهم ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.وأدّى الصلاة مع وكيل الإمارة ، وكيل محافظة صامطة مصطفى قحل وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة.