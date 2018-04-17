ترقية عدد من الموظفين في بلدية الخفجي

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قراراً بترقية الأستاذ علي بن فهيد القحطاني، إلى المرتبة الحادية عشر .

من جهة ثانية أصدر رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بترقية عدد 15 موظف من من أكملوا المدة النظامية، وذلك بعد اعتماد وزارة الخدمة المدنية محاضر الترقية للمراتب التي تلي مراتبهم مباشرة، وقد شملت الترقيات، يوسف بن علي الحيدان الى 10 ، حمود بن مقبول الشراري الى 9 ، جبر بن محسن العنزي الى 9، راضي بن حثلين الحربي إلى 9، علي بن مقبول الشراري الى 8 ، شافي بن مبارك الدوسري الى 8 ، عبدالله بن احمد العامري الى 7 ، جمال بن صاهود العنزي الى 7 ، مطلق بن مديسيس الشمري الى 6، فهد بن عقيل الشمري الى 6، خالد بن سليمان القحطاني الى 6، طلال بن فراج الزعبي الى 6، غازي بن غزاي الحربي الى 6، راشد بن خليف الشمري الى 6 ، عماش بن مسلم الشمري الى 6

وقدم رئيس البلدية التهنئة للموظفين الذين شملتهم الترقيات وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين وتيسير معاملات المستفيدين، متمنيا لهم مزيدا من الرقي لمراتب أعلى، بدورهم شكر الموظفين المترقين معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على دعمه لكافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، كما قدموا شكرهم أيضا لرئيس البلدية على تحفيزه لهم، سائلين الله أن تكون هذه الترقية حافزا لهم لمزيد من العطاء.