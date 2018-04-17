أمانة الشرقية تطلق مركز الإبداع البلدي بعد غدٍ الخميس

تدشن أمانة المنطقة الشرقية يوم الخميس القادم الموافق 3 / 8/ 1439 هـ, مركز الإبداع البلدي, وذلك في مجمع الراشد التجاري بمحافظة الخبر, والذي ينطلق برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ويستمر لمدة يومين, ضمن المرحلة الأولى لمشروع تأسيس وتفعيل مراكز الإبداع البلدي المنبثق من برنامج مدينتي 2018، والذي يتزامن مع اطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية “أسبوع الإبداع البلدي” لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، وذلك على مستوى الأمانات والبلديات بجميع مناطق المملكة، كما يتزامن تدشين المركز مع أسبوع الإبداع العالمي لهذا العام 2018م.

وأوضح مدير عام مركز الابداع البلدي بأمانة المنطقة الشرقية الاستاذ فهد بن سعد العجمي: بأن انطلاقة مركز الإبداع البلدي يهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية للقطاع البلدي، وإشراك كافة شرائح المجتمع (الرجل، المرأة، الطالب، الطفل، القطاع الخاص، المتطوعون) في تطوير أعمال القطاع البلدي، كما سيتيح لكافة المواطنين والمقيمين من طرح أفكارهم الإبداعية وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار والتي تصب في مصلحة القطاع البلدي بما يتناسب مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية لرؤية المملكة 2030 .

وقال أن المركز يهدف إلى دعم الابتكار، ونشر ثقافة التفكير الإبداعي في القطاع البلدي، وتفعيل الطاقات والمشاركة المجتمعية لإيجاد الحلول الناجحة للتحديات التي تواجه القطاع والمساهمة في تحقيق أهدافه الإستراتيجية، وذلك من خلال حصر الأفكار الإبداعية القائمة، واستقطاب أفكار جديدة، والتدريب على أدوات الابتكار، وتبني نظام إدارة الأفكار.

وأبان العجمي بأنه سيتم خلال الحفل تكريم الجهات المساهمة كما سيتم إطلاق حزمة من الفعاليات، حيث سيتم عرض بعض النماذج والصور الابداعية التي تحسن من الخدمات البلدية، ولوحة للجمهور لكتابة الافكار الإبداعية، كما سيتم اقامة مسابقة لأكثر الأفكار إبداعا، وسيشارك رسامين للرسم المباشر.