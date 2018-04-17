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بالصور.. جبال الباحة تتوشح البياض وأوديتها تزدان بجريان مياه الأمطار

بالصور.. جبال الباحة تتوشح البياض وأوديتها تزدان بجريان مياه الأمطار
http://almnatiq.net/?p=568097
المناطق - واس

توشحت مدينة الباحة ومنتزه غابة رغدان وجبال محافظة بني حسن والقرى التابعة لها اليوم ، بالبياض عقب تساقط كميات كبيرة من البرد ، مصحوبة بأمطار غزيرة ، شملت مدينة الباحة ومحافظات بني حسن والمندق والقرى والمخواة وبلجرشي والمخواة وعقبة الملك فهد بالباحة .
كَمَا شملت الأمطار مراكز بيضان وبني ضبيان ودوس وبني عدوان وهوران والجوة وبني كبير ، والرهوة وبني سار والاطاولة وقرن ظبي ، وعدد من القرى والمواقع السياحة ، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب .
ودفعت تلك الأجواء العديد من المواطنين من الشباب والعائلات للخروج والاستمتاع بأجواء جميلة ومعتدلة ومشاهدت قمم الجبال وشفوحها التي توشحت بالبياض ، فيما أعطت شلالات المياه الجارية من قمم الجبال لتصب في بُطُون الأودية منظرًا أخاذًا زاد من جمال طبيعة منطقة الباحة .

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