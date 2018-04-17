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المتحف الوطني يحتفي باليوم العالمي للتراث بفعاليات تراثية وثقافية

المتحف الوطني يحتفي باليوم العالمي للتراث بفعاليات تراثية وثقافية
http://almnatiq.net/?p=568108
المناطق - واس

يقيم المتحف الوطني بالرياض غدًا فعالية بعنوان ( تراثي حيَ ) بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتراث الذي يقام في الثامن عشر من شهر ابريل سنويًا.
ودعا المتحف الوطني المواطنين لحضور الفعالية التي تبدأ باستقبال زوارها من الساعة 8:30 صباحا حتى 8:00 مساء ببهو المتحف .
وتتضمن الفعالية جلسات ثقافية تبدأ الساعة الخامسة والربع مساءً ، يشارك فيها مدير أول لمنظمة التراث القومي بالمملكة المتحدة سايمون موري، بورقة عمل يستعرض فيها التجربة البريطانية في المحافظة على التراث، والخبير في منظمة اليونسكو الدكتور إسماعيل الفحيل للتعريف بدور اليونسكو في المحافظة على التراث، وتبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وتستمر لمدة ساعة وربع يستعرض خلالها المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، عبدالرحمن الجساس الاستثمار في التراث الحضاري مدخل للتنمية، أما مستشار مركز التراث العمراني الوطني أمين اللجنة الوطنية للآيكوموس السعودي المهندس محمد العيدروس فيقدم ورقة بعنوان تسجيل مواقع التراث العالمي، كما يتحدث مدير وحدة مواقع التراث العالمي المهندس بندر الملق عن مواقع التراث العالمي في المملكة، وأهمية الحفاظ على قيمتها الاستثنائية العالمية، وتستعرض مديرة إدارة المشاريع رهاف قصاص ومديرة قسم التراث الغير مادي ابتسام الوهيبي تجربة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بالعمل بتسجيل فن القط العسيري .
وسيكون للطلاب والطالبات وللأطفال تجربة مميزة من خلال ورش عمل فنية تفاعلية، تتشكل في صناعة الدمى، التصوير، عبر عن تراثك، ومسرح العرائس، كما سيشارك ملتقى ألوان السعودية بمعرض للصور الفائزة لعام 2017م .
ويهدف الاحتفاء باليوم العالمي للتراث، إلى حماية التراث الإنساني، والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات العاملة على حمايته، ورفع الوعي لدى المجتمع بقيمة التراث وأهمية المحافظة عليه .

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