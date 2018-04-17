نائب أمير منطقة جازان يطلع على مراحل إنشاء مصنع الريف لتكرير السكر

المناطق - أمل بهكلي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على مراحل إنشاء مصنع الريف للسكر بجازان ، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، العضو المنتدب لشركة مصنع الريف لتكرير السكر الدكتور خالد بن صالح آل موسى والوفد المرافق.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل عن مصنع الريف لتكرير السكر الذي يتم إنشاءه حالياً بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الذي يعد ثاني أكبر مصنع لتكرير السكر في الشرق الأوسط ، وتبلغ القيمة الاستثمارية له أكثر من مليار و400 مليون ريال بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً ، وتم البدء في عمليات الإنشاء به اعتباراُ من شهر أكتوبر 2017م ، ليوفر المصنع عند إنجازه “300” وظيفة وفرصة عمل وبنسبة سعودة مستهدفة تبلغ 65% خلال خمس سنوات ، عقب ذلك تسلم سموه تقريرا عن عمل المصنع إضافة لاستعراض ابرز مراحل سير العمل بالمشروع.

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان، أهمية تنفيذ مشروع مصنع الريف لتكرير السكر والمشروعات الاستثمارية العملاقة الأخرى بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وغيرها من المشروعات بالمنطقة التي يأتي تنفيذها تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، ودعماً للاقتصاد الوطني خاصة الصناعات الأساسية والتحويلية، وتنمية الصادرات الغير نفطية، متمنياً التوفيق والسداد للقائمين على المشروع.

من جانبه أعرب العضو المنتدب لشركة مصنع الريف لتكرير السكر عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان وما استمع له من توجيهات.