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أمير منطقة الجوف استقبل مدير كهرباء المنطقة

أمير منطقة الجوف استقبل مدير كهرباء المنطقة
http://almnatiq.net/?p=568118
المناطق _ الجوف

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير كهرباء منطقة الجوف المهندس أنور بن براك البراك ومساعديه ، الذين قدموا لسموه التهنئة بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة .

  واستمع سمو أمير منطقة الجوف من المهندس البراك خلال الاستقبال عن مشروع الطاقة البديلة في المنطقة تمثلت في ثلاثة مشاريع الأول في مدينة سكاكا تمت ترسيته والثاني بمحافظة دومة الجندل خلال الأسبوعين القادمين سيتم فتح المظاريف والثالث بمحافظة القريات تحت الدراسة بطاقة إجمالية تبلغ أكثر من 900 ميجا .

  وقد وجه الأمير بدر بن سلطان على تقديم أفضل الخدمات الكهربائية للمواطنين بما فيها المخططات الخاصة ، متمنيا سموه للجميع التوفيق

 

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