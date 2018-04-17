إفتتاح الملتقى الثالث لتبادل الخبرات

الرياض وليد الحمود

أفتتحت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى الثالث لتبادل الخبرات الذي تنظمه جمعيه أسر التوحد الخيريه في بمدينة الرياض ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، ويشهد الملتقى تقديم أكثر من 25 ورقة عمل .. و إقامة 6 ورش عمل متخصصة يقدمها مختصون في مجال التوحد من داخل وخارج المملكه .. بحضور عددا من المهتمين بهذا الطيف التوحدي .

وتتناول الأوراق عددا من الموضوعات منها ورقة عمل للدكتورة ابتسام مرشد ، حول موضوع الخدمات المقدمه لأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ، وورقة للأستاذ تيسير محمد المفرج تتناول احصاءات الذين تم تشخصيهم للتوحد ويطرح الدكتور عبدالرحمن علي العجلان برنامجا تدريبيا لتطوير مهارات التواصل الاجتماعي لاباء طفل طيف التوحد .