احدث الأخبار

إفتتاح الملتقى الثالث لتبادل الخبرات
منطقة الرياض
 أمير منطقة الجوف استقبل مدير كهرباء المنطقة
منطقة الجوف
 محافظ تيماء يلتقي إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي
منطقة تبوك
 نائب أمير منطقة جازان يطلع على مراحل إنشاء مصنع الريف لتكرير السكر
منطقة جازان
 المتحف الوطني يحتفي باليوم العالمي للتراث بفعاليات تراثية وثقافية
أبرز المواد
 بالصور.. جبال الباحة تتوشح البياض وأوديتها تزدان بجريان مياه الأمطار
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة يوقّع اتفاقية مع شركة جوجل لإنشاء خمسة مراكز هي الأكبر من نوعها
أبرز المواد
 البنك الأهلي ينبه من توقف بعض الخدمات الإلكترونية يومي الجمعة والسبت للصيانة
أبرز المواد
 وزير الخارجية : المملكة من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وتقوم بدور ريادي لعلاقتها مع المنظمة والمؤسسات التابعة لها
أبرز المواد
 اكتشاف حقيقة لقطات تتهم “الخوذ البيضاء” بفبركة هجوم دوما
أبرز المواد
 المبعوث الدولي الجديد إلى اليمن يطلق خطة سلام
أبرز المواد
 “البيئة” تطرح 3 مشروعات لتحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
شاهد .. “غزو الجرذان” يتسبب بكارثة بالهند.. فيديو يرصد انهيار مبنى ضخم

شاهد .. “غزو الجرذان” يتسبب بكارثة بالهند.. فيديو يرصد انهيار مبنى ضخم

أبرز المواد
واتساب يوفر ميزة استعادة الملفات المحذوفة.. هذه هي الطريقة

واتساب يوفر ميزة استعادة الملفات المحذوفة.. هذه هي الطريقة

أبرز المواد
“مكافحة المخدرات” تعلن فتح القبول في الوظائف العسكرية

“مكافحة المخدرات” تعلن فتح القبول في الوظائف العسكرية

أبرز المواد
صندوق التنمية العقارية ينفذ “القسط المرن” لأصحاب القروض الشخصية وقريبي التقاعد

صندوق التنمية العقارية ينفذ “القسط المرن” لأصحاب القروض الشخصية وقريبي التقاعد

أبرز المواد

إفتتاح الملتقى الثالث لتبادل الخبرات

إفتتاح الملتقى الثالث لتبادل الخبرات
http://almnatiq.net/?p=568123
الرياض وليد الحمود
 أفتتحت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى الثالث لتبادل الخبرات الذي تنظمه جمعيه أسر التوحد الخيريه في بمدينة الرياض ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، ويشهد الملتقى تقديم أكثر من 25 ورقة عمل .. و إقامة 6 ورش عمل متخصصة يقدمها مختصون في مجال التوحد من داخل وخارج المملكه .. بحضور عددا من المهتمين بهذا الطيف التوحدي .
وتتناول الأوراق عددا من الموضوعات منها ورقة عمل للدكتورة ابتسام مرشد ، حول موضوع الخدمات المقدمه لأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ، وورقة للأستاذ تيسير محمد المفرج تتناول احصاءات الذين تم تشخصيهم للتوحد ويطرح الدكتور عبدالرحمن علي العجلان برنامجا تدريبيا لتطوير مهارات التواصل الاجتماعي لاباء طفل طيف التوحد .

روابط ذات صلة

أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة

أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة
جامعة الملك سعود وهيئة السياحة والتراث الوطني تقيمان ندوة عن جائزة الدكتور الأنصاري

جامعة الملك سعود وهيئة السياحة والتراث الوطني تقيمان ندوة عن جائزة الدكتور الأنصاري
غداً ..اختتام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم للقطاعات الأمنية

غداً ..اختتام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم للقطاعات الأمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*