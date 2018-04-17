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في نسخته العاشرة مركز السكري بتخصصي الطائف ينظم مؤتمر وندوة داء السكري

في نسخته العاشرة مركز السكري بتخصصي الطائف ينظم مؤتمر وندوة داء السكري
http://almnatiq.net/?p=568127
الطائف _عادل الزهراني

برعاية محافظ محافظة الطائف سعد بن مقبل الميموني ينطلق غد الاربعاء فعاليات المؤتمر الوطني العاشر لداء السكري بالطائف تحت شعار ” ندوة متلازمة الاستقلابية ومضاعفاتها ” بفندق الانتركونتننتال بالطائف والذي تنظمه صحة الطائف ممثلة بمركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالمحافظة ويستهدف الممارسين الصحيين  ويشارك فيه ما يزيد عن 32 محاضر من مختلف المستشفيات والجامعات والمراكز التخصصية بالمملكة إضافة إلى مشاركة 12 قسم من المستشفى وجهات صحية تتمثل بالتغذية العلاجية ومركز السكري والصحة العامة وتجربة المريض والتوعية الدينية ووحدة السمنة ومركز الكلى والبصريات وبصحة الطائف إدارة المشاركة المجتمعية والتوعية الصحية بمعرض بانورامي حول داء السكري طريقة تعايش وسبل وقاية وتثقيف لكافة شرائح المجتمع.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر يشرف عليها 13 لجنة علمية وإشرافية للتنظيم والتسجيل بالمؤتمر الذي انطلقت صباح أمس أولى فعالياته بورش عمل شارك فيها متخصصين بمجال داء السكري من مختلف التخصصات الطبية .

ويستمر التسجيل للممارسين الصحيين بالمؤتمر بمقر الفعاليات بفندق الانتركونتننتال بالطائف صباح غدا الأربعاء.

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