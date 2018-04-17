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تزينه صورتا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الوحداويون يحتفلون بالصعود إلى دوري الأضواء بتيفو “ملكي” فخم

تزينه صورتا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الوحداويون يحتفلون بالصعود إلى دوري الأضواء بتيفو “ملكي” فخم
http://almnatiq.net/?p=568130
مكة _ عادل الزهراني

يشهد المدرج الوحداوي أول “تيفو” له في تاريخه الرياضي، وسيحمل صورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وسيتزين مدرج نادي الوحدة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بالتيفو “الملكي” بمناسبة صعود النادي لدوري الأضواء.
وأوضحت شركة “أندلوسيان” ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ الرسمي للتيفو، أنه تم تنفيذ التيفو بطريقة مختلفة عن العادة، بهدف الإحتفاء بتأهل نادي الوحدة إلى منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي المقبل، ورفع الروح المعنوية للاعبين، ومواصلة المشوار الرياضي.
وأبانت أن “التيفو” الذي سيحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يبلغ عرضه ٣٠ متراً مضيفة إنه سيتم توزيع ٢٥٠ تيشيرت على الجماهير الحاضرة لمباراة التتويج.
يشار إلى أنه سيتم غداً الأربعاء تتويج نادي الوحدة بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وذلك في مباراة الوحدة والخليج بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية «الشرائع».

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