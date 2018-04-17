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الهبدان يصدر قرارات إدارية جديدة بصحة عسير

الهبدان يصدر قرارات إدارية جديدة بصحة عسير
http://almnatiq.net/?p=568133
المناطق _ عسير

أصدر سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن على الهبدان تكليفات إدارية جديدة بصحة عسير في إطار الاستفادة من الكوادر الإدارية القيادية مطالبا الجميع بمضاعفة الجهد وبذل المزيد لخدمة المصلحة العامة  متمنياً لهم دوام التوفيق .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع مشيراً أن هذا القرارات جاءت على النحو التالي :

1-   تمديد تكليف الدكتور مشبب سعيد الأسمري مساعداً للمدير العام للموارد البشرية

2-   تكليف الدكتور يحيى ظافر الأحمري قائداً لبرنامج زراعة القوقعة بمنطقة عسير

3-   تكليف الدكتور عبدالله عيسى أحمد عسيري مديراً لإدارة الالتزام .

4-   تكليف الأستاذ سعد محمد ال هيضة مديراً لإدارة التطوير وقياس الأداء المالي .

5-   تكليف الأستاذ عامر محمد عادي آل موسى مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة

 

 وشدد سعادته على المكلفين بضرورة بذل أقصى جهد للرقي بالخدمة المقدمة سائلاً الله تعالى لهم التوفيق والعون والسداد .

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