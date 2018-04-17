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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسر شهداء الواجب “المالكي واليحيوي والفيفي”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسر شهداء الواجب “المالكي واليحيوي والفيفي”
http://almnatiq.net/?p=568177
المناطق - أمل بهكلي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي الشهداء “الرقيب جبران بن علي العزي المالكي و الجندي محمد بن جبران اليحيوي المالكي من منسوبي القوات البرية بجازان, والرقيب خالد بن سليمان فرحان الفيفي ،أحد منسوبي القوات البرية بنجران” – رحمهم الله – الذين استشهدوا بالحد الجنوبي .
وعبّر سموه خلال زيارته لأسر وذوي الشهداء بمحافظة الدائر بني مالك ومحافظة فيفا ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء ، سائلاً الله تعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم عبر ذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاها الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم باستشهاد أبنائهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

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