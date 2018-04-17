مصرع شخصين في تحطم مروحية إيرانية في الخليج العربي

المناطق - وكالات

لقي شخصان على الأقل، مصرعهما بتحطم مروحية إيرانية تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية عند أطراف جزيرة لاوان في الخليج، وتضاربت الأنباء في عدد من كانوا على متنها.

ووفقا لرئيس بلدية بندر لنكه في محافظة هرمزكان، أرسلان بهاري، فإن المروحية سقطت على بعد 4 أميال من المنصة النفطية، وكان على متنها مسعف إضافة إلى الطيار ومساعده.

وأكد بهاري مقتل شخصين أحدهما المسعف، مشيرا إلى أن عمليات البحث جارية لإنقاذ قائد المروحية ومساعده.

ونقل التلفزيون الإيراني إن 5 ركاب كانوا على متن المروحية التابعة لشركة “فلات قارة” النفطية وكانت متجهة إلى إحدى منصات النفط، لتقديم المساعدة الطبية لأحد العمال نتيجة إصابته بنوبة قلبية.