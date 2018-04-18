بالفيديو.. الشريان يبدأ العد التنازلي لإطلاق قناة SBC الجديدة بدلا من “الثقافية”

المناطق - الرياض

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، مساء اليوم (الثلاثاء)، عن بدء العد التنازلي لإطلاق القناة السعودية الجديدة SBC البديلة عن القناة “الثقافية”.

ومع إطلاق القناة الجديدة توقف بثّ القناة الثقافية، وظهر على الشاشة شعار SBC والترددات الخاصة بها على قمر عربسات وعلى القمر العربي نايلسات.

وسيبدأ بث قناة SBC بعد شهر من الآن، تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث وعدت الهيئة بأن تكون القناة مميزة من جميع الجوانب بما يرضي ذوق المشاهد السعودي.

وكانت القناة قد نفذت حملة تسويقية ضخمة جاءت باسم “غصب تحبها”، وشملت إعلانات الشوارع والتلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي.